تعرف على قصة يونان النبى في أول أيام صيامه عند الأقباط × 7 معلومات

تعرف على قصة يونان النبى في أول أيام صيامه عند الأقباط × 7 معلوماتالإثنين، 29 يناير 2018 09:29 م
الكاتدرائية - أرشيفية
سارة علام
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بدأت الكنيسة القبطية، اليوم الاثنين، صوم "نينوى" المعروف باسم صوم يونان ويعود إلى قصة النبي يونان، فتعرف على قصته.
1- النبي يونان هو أحد أنبياء العهد القديم.
2- ذكرت قصته في سفر يونان بالعهد القديم وسجلت في سجل ملوك بني إسرائيل.
3- ورد ذكر النبي يونان في القرآن باسم يونس.
4- يروي العهد القديم قصة ابتلاع الحوت له وبقائه في بطن الحوت لمدة 3 أيام حتى نجاه الله وألقاه الحوت في البحر.
5- يذكر الكتاب المقدس "وأما الرب فأعد حوتًا عظيما ليبتلع يونان، فكان يونان في جوف الحوت ثلاثة أيام و ثلاث ليال.. وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر" (يو17:1؛ 10:2).
6- ترمز قصة النبي يونان في العقيدة المسيحية إلى قيامة المسيح من قبره التي حدثت بعد ثلاثة أيام من موته.
7- خلال صوم يونان تنظم الكنائس والأديرة الصلوات والقداسات اليومية، والتى يقرأ خلالها سفر يونان كاملًا على مدار ثلاثة أيام، مثل طقس الصوم الكبير، ويبدأ بصلاة رفع بخور باكر وتستمر الصلوات حتى مساء اليوم نفسه.
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