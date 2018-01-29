تعرف على توقعات أسعار الذهب اليوم الاثنين مع مستهل تعاملات الأسبوع





كتب - إسلام سعيد

توقع شريف فايق عضو شعبة المعادن النفيسة بغرفة القاهرة التجارية، أن يفتح سوق الذهب تعاملاته اليوم على انخفاض محدود بالتزامن مع تراجع السعر العالمى للأوقية 0.10 % عند الإغلاق نهاية الأسبوع الماضى.

وقال فايق لـ"اليوم السابع" إن حركة المبيعات تأثرت سلبًا بارتفاع الذهب لمستويات كبيرة على مدار الأسبوع الماضى، موضحا "المواطن يبحث عن أقل نقطة سعرية للذهب وبعدها يقرر عملية الشراء، لكن فى الأوضاع الحالية سنجد إحجام من قبل المواطنين عن الشراء، ويتأثر السوق بصورة كبيرة واليوم قد نرى تراجع للأسعار بقيمة جنيه واحد فقط".

وقال فايق، إن تراجع أسعار الذهب فى الربع الأخير من 2017 أحدث حالة من انتعاش سوق المعدن الثمين فى مصر، مشيرا إلى أن استقرار الذهب عند أقل مستوى له فى آخر شهرين خلال هذه الفترة أحدث رواج كبير، ربما يكون الأفضل فى آخر عامين، وتوقعنا مزيد من الانتعاش فى حركة المبيعات لكن الاستقرار فى الأسعار أو حتى تراجع الأوقية لم يستمر.

وبشأن توقعات الأسعار اليوم الاثنين، كشف فايد أن عيار 21 يسجل سعره 661 جنيها للجرام وعيار 18 يسجل 568 بيما عيار 24 يسجل 757 جنيها للجرام، مشيرا إلى احتمالية تراجع جديد فى الأسعار خلال الساعات المقبلة.