تظاهر الأكراد السوريين بالعراق ضد التدخل التركى فى عفرين

تظاهر الأكراد السوريين بالعراق ضد التدخل التركى فى عفرينالإثنين، 29 يناير 2018 05:06 م
تظاهرات الأكراد السوريين
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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تظاهر عدد من الاكراد السوريين فى العراق، اليوم الاثنين، اعتراضا على سياسة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الأراضى السورية وتدخله العسكرى فى منطقة عفرين.
وحمل المتظاهرون صورا لضحايا القصف التركى من المقاتلين الأكراد، وذلك خارج مكتب الأمم المتحدة فى مدينة أربيل شمال العراق.
وطالب المتظاهرون الأمم المتحدة بالتدخل ووقف إنهاء الحرب فى عفرين السورية.
تظاهر الاكراد بالعراق
جانب من التظاهرات
جانب من تظاهرات الأكراد بالعراق
طفل كردى فى العراق
لافتات تحمل صور الضحايا
لافتات منددة بعملية عفرين
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