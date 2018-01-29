تظاهر الأكراد السوريين بالعراق ضد التدخل التركى فى عفرين





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )

تظاهر عدد من الاكراد السوريين فى العراق، اليوم الاثنين، اعتراضا على سياسة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الأراضى السورية وتدخله العسكرى فى منطقة عفرين.

وحمل المتظاهرون صورا لضحايا القصف التركى من المقاتلين الأكراد، وذلك خارج مكتب الأمم المتحدة فى مدينة أربيل شمال العراق.

وطالب المتظاهرون الأمم المتحدة بالتدخل ووقف إنهاء الحرب فى عفرين السورية.



تظاهر الاكراد بالعراق



جانب من التظاهرات



جانب من تظاهرات الأكراد بالعراق



طفل كردى فى العراق



لافتات تحمل صور الضحايا