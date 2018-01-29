تشكيل لجنة هندسية لفحص حريق مخزن المنظفات بالقناطر الخيرية

تشكيل لجنة هندسية لفحص حريق مخزن المنظفات بالقناطر الخيريةالإثنين، 29 يناير 2018 09:41 م
حريق - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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قال المحاسب رجب عبد الرازق النقيدى، رئيس مدينة القناطر الخيرية، فى تصريح خاص لليوم السابع، إن الحريق شب فى مخزن منظفات وتم السيطرة نهائيا على الحريق وكلف لجنة من الإدارة الهندسية لفحص ما إذا كان المخزن صادر له ترخيص من عدمه.
كان قد تلقى النقيب أحمد عبد الغنى، معاون مباحث مركز القناطر، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى مخزن للمنظفات فى عزبة الشيمى التابعة لقرية أبو الغيط، تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، فانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتم السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة ولم يسفر الحريق عن أى خسائر بشرية.
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