تشكيل لجنة لاختيار شركة صيانة لمبنى "3" بمطار القاهرة

قررت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدى إسحاق، تشكيل لجنة لاختيار شركة صيانة، للقيام بأعمال الصيانة داخل صالات السفر والوصول فى مبنى الركاب "3" .

وتضم اللجنة عناصر من القطاع المالى والهندسى ومبنى "3" ، وتقوم بفحص الأوراق المقدمة من الشركات، واختيار المناسب منها، حيث كانت شركة الصيانة السابقة تعمل بالمبنى قبل ثورة 25 يناير، إلا أنه بعد الثورة تم إلغاء التعاقد، والآن يلجأ المطار لتكرار نفس التجربة، والتى كانت ناجحة بشهادة العاملين به.