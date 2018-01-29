ترامب يهدد بالتصدى للاتحاد الأوروبى بسبب سياسته التجارية "غير العادلة"





(رويترز)

هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالتصدى للاتحاد الأوروبى بشأن ما يصفه بسياسته التجارية "غير العادلة تماما" تجاه الولايات المتحدة.

ويطالب ترامب بفرض تطبيق القواعد التجارية بشكل أكثر صرامة ووقع فى الأسبوع الماضى قانونا يفرض تعريفات جمركية بنسبة 30 فى المئة على الألواح الشمسية التى يتم استيرادها ضمن أول قيود تجارية تفرضها الإدارة الأمريكية من جانب واحد فى إطار برنامج أوسع للحماية التجارية.

وقال ترامب فى مقابلة مع محطة (أي.تي.في) التلفزيونية البريطانية: "لدى مشكلات كثيرة مع الاتحاد الأوروبى قد تتحول إلى شيء ضخم جدا انطلاقا... من وجهة نظر تجارية".

وأضاف: "لا نستطيع إدخال منتجاتنا. هذا أمر صعب جدا. ومع ذلك يرسلون منتجاتهم إلينا بلا ضرائب أو ضرائب ضعيفة جدا .إنه أمر غير عادل تماما".