ترامب ردا على اتهامه بالجنون: "أنا عبقرى متزن"الإثنين، 29 يناير 2018 06:31 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(رويترز)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه عبقرى متزن وإنه يتناول طعاما جيدا.
وردا على سؤال لمحطة (أي.تي.في) التلفزيونية البريطانية بشأن صحته وبعض الآراء التى تقول إنه مختل عقليا وغير لائق جسديا، قال ترامب "أنا عبقرى متزن".
وعندما سئل عن تناول شطائر البرجر وشرب المياه الغازية، قال ترامب "أتناول الطعام الجيد، حقا من بعض أرقى الطهاة فى العالم. أتناول الطعام الصحى وأتناول بعض هذا الطعام أيضا فى بعض الأحيان... أعتقد أننى أتناول الطعام فى الواقع بشكل جيد جدا".
وقال ترامب إنه سيدرس البقاء فى اتفاق باريس للمناخ لكن يجب أن يكون اتفاقا جيدا للولايات المتحدة.
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