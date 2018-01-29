تباين بورصات الشرق الأوسط وأسهم المملكة القابضة تواصل تعافيها فى السعودية





دبى (رويترز)

تباينت أسواق الأسهم فى الشرق الأوسط اليوم الاثنين مع صعود البورصة السعودية مدعومة بأسهم شركة الاستثمار العالمية المملكة القابضة التى واصلت تعافيها بعد إطلاق سراح مالكها الأمير الوليد بن طلال من الاحتجاز.

وزاد المؤشر الرئيسى للسوق السعودية 0.4 % مع صعود سهم المملكة القابضة 2.4 % إلى 10.28 ريال، وهو مستوى تداوله قبل احتجاز الأمير الوليد فى إطار تحقيق متعلق بحملة على الفساد طالت رجال أعمال بارزين فى نوفمبر الماضي.

وسجل السهم أكبر حجم تداول يومى له منذ فبراير 2016.

وقفز السهم أمس الأحد عشرة فى المئة بعد يوم من الإفراج عن الأمير الوليد.

وتجاوزت الأسهم الهابطة تلك التى حققت مكاسب بواقع 93 إلى 79. وتراجع سهم فواز عبد العزيز الحكير 2.5 %، بعدما قفز 6.8 % فى الجلسة السابقة فى أعقاب إطلاق سراح بعض المساهمين الرئيسيين فى الشركة من الاحتجاز فى تحقيق الفساد.

لكن سهم السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) ارتفع 1.7 % بعدما قفزت الأرباح الصافية التقديرية للربع الأخير من العام الماضى إلى 164.4 مليون ريال (43.8 مليون دولار) من 31.9 مليون ريال قبل عام، متجاوزة توقعات سيكو البحرين عند 154 مليون ريال والأهلى كابيتال عند 135 مليون ريال.

وانخفض مؤشر سوق دبى 0.3 %، لكن سهم الإثمار القابضة للخدمات المالية، ومقرها البحرين، ارتفع إلى 0.76 درهم فى اليوم الأول لتداوله فى دبى من مستواه المنخفض عند 0.67 درهم.

وكان سهم الإثمار القابضة الأكثر تداولا فى سوق دبي، حيث تم تداول 70 مليون سهم، وشكل نحو ثلث إجمالى حجم التداول فى البورصة. وقفز أسهم الشركة المدرجة فى البحرين 8.3 % إلى 19.5 سنت أمريكى للسهم، وهو ما يعادل 0.72 درهم.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبى 0.1 % مع تراجع سهم أبوظبى الوطنية للطاقة (طاقة) 3.5 % ، لكن مؤشر بورصة قطر ارتفع 0.4 فى المئة مع صعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف فى البلاد، 2.4 %.

وفيما يلى مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم فى الشرق الأوسط:

السعودية.. زاد المؤشر 0.4 % إلى 7568 نقطة.

دبي.. هبط المؤشر 0.3 % إلى 3455 نقطة.

أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.1 % إلى 4626 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.4% إلى 9450 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 0.4 % إلى 15376 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.7 % إلى 6673 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.2 % إلى 1345 نقطة.

سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.2 % إلى 5003 نقطة.