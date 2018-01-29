video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 29 يناير 2018 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تباطؤ المؤشر الرئيسى للتضخم فى الولايات المتحدة فى ديسمبر

الإثنين، 29 يناير 2018 05:29 م
تباطؤ المؤشر الرئيسى للتضخم فى الولايات المتحدة فى ديسمبر الدولار


أ ف ب
إضافة تعليق

كشفت بيانات حكومية نشرت الاثنين أن مؤشر التضخم الاميركى المُترقب سجل تباطؤا فى ديسمبر مع ارتفاع أسعار موارد الطاقة.

وصدرت هذه الاشارة الجديدة حول تراجع ضغوط الأسعار التى أسهمت فى تحديد الظروف فى اقتصادات العالم الكبرى فى 2017، عشية بدء اجتماع آخر للاحتياطى الفدرالى (البنك المركزي) الاميركى لبحث السياسة النقدية.

ويتوقع البنك المركزى بدء دورة أخرى من زيادات الفوائد هذا العام بعد 3 زيادات فى 2017، لاستباق عودة التضخم التى طال انتظارها رغم زيادة فرص العمل وتراجع البطالة على مدى العقد الفائت.

كما أظهرت الأرقام تباطؤ نفقات الاستهلاك فى ديسمبر مع الاحتفاظ بزخمها، فيما ارتفعت نفقات الفرد بنسبة ارتفاع الدخل.

وسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المفضل لدى البنك المركزى لقياس التضخم، تراجعا الى 0,1% فى ديسمبر بعد ارتفاع الى 0,2% فى نوفمبر شكل نصف ما توقعه المحللون.

كما سجل المؤشر الذى يقاس على 12 شهرا بمقارنة ارتفاع الاسعار بالارقام المسجلة له فى ديسمبر 2016، تباطؤا بلغ 0,1 نقاط ليصل الى 1,7% مبتعدا عن الهدف الذى حدده الاحتياطى المركزى بـ2%.

وتصدرت أسعار الطاقة هذا الانحدار على ما يبدو، فسجلت تراجعا بنسبة 1,2% للشهر نفسه مقارنة بقفزة 4,3% فى نوفمبر الناجمة عن الاعصار.

وبقى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصى الاساسية ثابتا، عاما بعد عام، على 1,5% فى نسبة موازية  نوفمبر أدنى بـ0,4 نقاط مما كان عليه فى مطلع العام.

وهبط هذا المقياس المهم للتضخم دون هدف الاحتياطى المركزى فى 2012 وعجز عن تجاوزه  .

ورغم توقع عدد من المحللين تسجيل تحسن فى القياس السنوى للتضخم فى النصف الأول من العام الجاري، يبدى صانعو السياسات الذهول لطول فترة تدنى التضخم ولو انهم يقرون بانهم لا يعون الاسباب بالكامل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الدولار اليوم الاثنين 29-1-2018 وانخفاض طفيف بالعملة الأمريكية

التضخم فى امريكا

تباطؤ تضخم امريكا

مؤشرات التضخم الامريكى



لا تفوتك
فيديو وصور.. وكيل موسى مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

فيديو وصور.. وكيل موسى مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

بعد إعلان ترشحه للرئاسة..موسى مصطفى موسى فى حوار لليوم السابع: أنا مش"كومبارس".. وبرنامجى يعتمد على الشباب وأعدهم براتب 16 ألف جنيه شهريا..وأحظى بدعم 40 مليون مواطن..وانسحاب بعض المرشحين غرضه إحراج مصر.."فيديو"

بعد إعلان ترشحه للرئاسة..موسى مصطفى موسى فى حوار لليوم السابع: أنا مش"كومبارس".. وبرنامجى يعتمد على الشباب وأعدهم براتب 16 ألف جنيه شهريا..وأحظى بدعم 40 مليون مواطن..وانسحاب بعض المرشحين غرضه إحراج مصر.."فيديو"

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة