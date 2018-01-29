تأجيل محاكمة 12متهما فى قتل الطفل محمد هاني عمدا لتنفيذ طلبات الدفاع





كتب محمود نصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حماده شكري، تأجيل محاكمة 12 متهم في القضية رقم 5668 لسنة 2013 جنايات السيدة زينب، فى قتل الطفل محمد هاني محمد عمدا مع سبق الاصرار والترصد بعد بيات النية والعزم علي قتل آخرين لجلسة الغد لتنفيذ طلبات الدفاع.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات القتل العمد بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم علي قتل أشخاص آخرين مستخدمين بندقية آلية، وعدد من الطلقات وفرد خرطوش وطبنجة وأطلقوا عدة طلقات نارية فتصادف تواجد المجنى عليه بمسرح الجريمة،ليقوم المتهم الثاني بإطلاق الأعيرة صوب الطفل مما أحدث الإصابات الموصوفة بالصفة التشريحية.

وكشفت التحقيقات أن باقي المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهم الطفل مصطفي خميس وحسين غزال ومحمود محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل آخرين.