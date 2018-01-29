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تأجيل محاكمة بديع و682 آخرين بـ" أحداث العدوة" لـ 26 فبراير لاستكمال المرافعة

الإثنين، 29 يناير 2018 07:12 م
تأجيل محاكمة بديع و682 آخرين بـ" أحداث العدوة" لـ 26 فبراير لاستكمال المرافعة محمد بديع


كتب إيهاب المهندس
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قررت حكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و682 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث العدوة"، لـ لـ 26 فبراير المقبل لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد زهران وسكرتارية أندراوس فهمى، وماجد منير.

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

 

 


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