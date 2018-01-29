تأجيل محاكمة المتهمين برشوة وزارة الصحة لجلسة 25 فبراير





كتبت محمود نصر و أمنية الموجى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة وزارة الصحة"، لجلسة 25 فبراير لتقديم المستندات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر بربرى و أسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى و عبد المسيح فل وهانى حمودة.

وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام قد أمر فى 12 يناير 2017 بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصى إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.