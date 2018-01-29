تأجيل محاكمة المتهمين برشوة وزارة الصحة لجلسة 25 فبراير

تأجيل محاكمة المتهمين برشوة وزارة الصحة لجلسة 25 فبرايرالإثنين، 29 يناير 2018 01:29 م
كتبت محمود نصر و أمنية الموجى
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة وزارة الصحة"، لجلسة 25 فبراير لتقديم المستندات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر بربرى و أسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى و عبد المسيح فل وهانى حمودة.
وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام قد أمر فى 12 يناير 2017 بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصى إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير
بعد إعلان ترشحه للرئاسة..موسى مصطفى موسى فى حوار لليوم السابع: أنا مش"كومبارس".. وبرنامجى يعتمد على الشباب وأعدهم براتب 16 ألف جنيه شهريا..وأحظى بدعم 40 مليون مواطن..وانسحاب بعض المرشحين غرضه إحراج مصر.."فيديو"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
غيث
بالعربى : بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً لعدد 20 مليار مواطن قبل عام 2030
بالعربى : بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً لعدد 20 مليار مواطن قبل عام 2030