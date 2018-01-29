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تأجيل دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار حل جمعية الإخوان لـ 4 مارس

الإثنين، 29 يناير 2018 02:26 م
تأجيل دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار حل جمعية الإخوان لـ 4 مارس مجلس الدولة - ارشيفية


كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم  الإثنين، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن  لجلسة ٤ مارس المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٨٤٤ لسنة 68 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتهم.

يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تم إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.


 


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