بعد عامين.. إحالة والدة وزوجة المتهمين بقتل رئيس مباحث شبرا الخيمة للجنايات





كتب عبد الله محمود - عامر مصطفى

قررت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، بإشراف محمد المنشاوي المحامى العام إحالة زوجة ووالدة المتهمين بقتل المقدم مصطفى لطفى، رئيس مباحث شبرا الخيمة، بمنطقة الزاوية الحمراء،للجنايات عقب مرور عامين علي الواقعة.

ووجّهت النيابة للسيدتين تهم: التستر على متهمين والاشتراك في القتل والشروع في القتل وحيازة مواد مخدرة والاتجار فيها وحيازة أسلحة نارية ومقاومة السلطات.

واعترفت المتهمة الثانية "شروق. ج"، زوجة المتهم "كوريا"، بأن زوجها استأجر شقة بمنطقة الزاوية الحمراء، باسم خطيبة شقيقها، المتهم "محمد"، الشهير بـ"مشاكل"، منذ فترة، حيث اختبآ بها بعد مطاردة الشرطة لهما.

وأوضحت أن زوجها وشقيقها أحضرا بندقيتين و2 طبنجة و7 خزائن و182 طلقة إلى شقة الزاوية، وأثناء تواجدهما فى الواحدة صباحًا، قام الرائد "مصطفى" والقوة المرافقة معه بالطرق على باب الشقة، وبعد استيقاظهما فتحا الباب، فوجدا الرائد مصطفى لطفى وبعض أفراد القوة، فأطلقا عليهم النار بطريقة عشوائية، وأطلق زوجها الرصاص من بلكونة الشقة على القوة الأمنية المتواجدة أسفل العقار، وكانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات .