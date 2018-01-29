برلمانى عراقى: 8 قواعد عسكرية أمريكية فى بلادنا لا نعرف عدد قواتها أو معداتها





كتب - أحمد جمعة

اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فى البرلمان العراقى حسن سالم، الاثنين، جريمة ناحية البغدادى التى نفذتها القوات الأمريكية "استخفافا بسيادة العراق والحكومة"، مطالبا رئيس الوزراء العراقى بكشف عدد القوات المتواجدة فى الوقت الحالى فى البلاد.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، فى تصريحات نشرتها وكالة "واع" العراقية، أن جريمة ناحية البغدادى التى نفذتها القوات الأمريكية تعد استخفافا بالسيادة العراقية والحكومة، لافتا إلى أن وجود هذه القوات دون أى مبرر عقب هزيمة داعش، يهدد السلم والسيادة العراقية.

وأضاف البرلمان العراقى، أن "هناك 8 قواعد عسكرية أمريكية داخل العراق لا نعرف عدد قواتها ومعداتها"، مطالبا رئيس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة بضرورة كشف حجم القوات الأمريكية ومدة بقائهم داخل العراق امام مجلس النواب والشعب.

وكان الطيران الأمريكى ارتكب أمس أول السبت مجزرة فى ناحية البغدادى غرب الأنبار راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا بين شهيد وجريح، فيما وجهت قيادة العمليات المشتركة بفتح تحقيق فى الحادثة.