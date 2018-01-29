بديع بـ"أحداث العدوة" للقاضى: محروم من مقابلة دفاعى.. والمحكمة: قابلته الجلسة الماضية





كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، نظر سماع الشهود فى محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و682 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث العدوة"، وأثناء الجلسة، أكد محمد بديع أنه محروم من مقابلة دفاعه الأصيل، ليرد رئيس المحكمة قائلا : " المحكمة مكنتك من مقابلة دفاعك فى الجلسة الماضية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد زهران وسكرتارية أندراوس فهمى، وماجد منير.

وعقب انعقاد الجلسة بعد رفعها للاستراحة أمرت المحكمة بخروج المتهم الأول محمد بديع من القفص أثناء مرافعة دفاعه، وهنا أكد المحامى عبد الستار القاضى أن المحامى محمد طوسون الدفاع الأصيل عن المتهم لم يحضر بجلسة اليوم، ووجه "بديع" حديثه للمحكمة قائلا :" أنا محروم من مقابلة دفاعى"، وهنا رد رئيس المحكمة على "بديع" قائلا :" المحكمة مكنتك من مقابلة محاميك فى الجلسة الماضية".

شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.