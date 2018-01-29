video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 29 يناير 2018 04:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بديع بـ"أحداث العدوة" للقاضى: محروم من مقابلة دفاعى.. والمحكمة: قابلته الجلسة الماضية

الإثنين، 29 يناير 2018 02:40 م
بديع بـ"أحداث العدوة" للقاضى: محروم من مقابلة دفاعى.. والمحكمة: قابلته الجلسة الماضية محمد بديع


كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

تواصل محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، نظر سماع الشهود فى محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و682 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث العدوة"، وأثناء الجلسة، أكد محمد بديع أنه محروم من مقابلة دفاعه الأصيل، ليرد رئيس المحكمة قائلا : " المحكمة مكنتك من مقابلة دفاعك فى الجلسة الماضية".

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد زهران وسكرتارية أندراوس فهمى، وماجد منير.

 

وعقب انعقاد الجلسة بعد رفعها للاستراحة أمرت المحكمة بخروج المتهم الأول محمد بديع من القفص أثناء مرافعة دفاعه، وهنا أكد المحامى عبد الستار القاضى أن المحامى محمد طوسون الدفاع الأصيل عن المتهم لم يحضر بجلسة اليوم، ووجه "بديع" حديثه للمحكمة قائلا :" أنا محروم من مقابلة دفاعى"، وهنا رد رئيس المحكمة على "بديع" قائلا :" المحكمة مكنتك من مقابلة محاميك فى الجلسة الماضية".

 

شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء نظر محاكمة محمد بديع و682 آخرين بـ" أحداث العدوة"

اليوم.. "الجنايات" تستمع لمرافعة دفاع بديع ورفاقه بـ"أحداث العدوة"

تأجيل إعادة محاكمة بديع و13 آخرين بقضية "أحداث البحر الأعظم" لـ11 فبراير

بدء نظر إعادة محاكمة "بديع" و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم"

اخبار الحوادث

احداث العدوة

محمد بديع

معهد أمناء الشرطة

بديع



لا تفوتك
دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

فيديو.. السيسى للإعلاميين قبيل مغادرته أديس أبابا: "اطمنوا"

فيديو.. السيسى للإعلاميين قبيل مغادرته أديس أبابا: "اطمنوا"

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

بعد إعلان ترشحه للرئاسة..موسى مصطفى موسى فى حوار لليوم السابع: أنا مش"كومبارس".. وبرنامجى يعتمد على الشباب وأعدهم براتب 16 ألف جنيه شهريا..وأحظى بدعم 40 مليون مواطن..وانسحاب بعض المرشحين غرضه إحراج مصر.."فيديو"

بعد إعلان ترشحه للرئاسة..موسى مصطفى موسى فى حوار لليوم السابع: أنا مش"كومبارس".. وبرنامجى يعتمد على الشباب وأعدهم براتب 16 ألف جنيه شهريا..وأحظى بدعم 40 مليون مواطن..وانسحاب بعض المرشحين غرضه إحراج مصر.."فيديو"

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة