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بدء اجتماع هيئة مكتب "الأعلى للإعلام" لمناقشة ملفات المجلس

الإثنين، 29 يناير 2018 02:23 م
بدء اجتماع هيئة مكتب "الأعلى للإعلام" لمناقشة ملفات المجلس الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد


كتب محمد السيد
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بدأ منذ قليل، الاجتماع الذى تعقده هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، للنظر فى عدد من ملفات المجلس والشكاوى الواردة من قبل الجمهور.

شارك فى الاجتماع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، وعبد الفتاح الجبالى ومحمد العمرى وكيلى المجلس، وأحمد سليم الأمين العام للمجلس.

وكان مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر الأربعاء الماضى قرارًا رقم 2 لسنة 2018، بشأن تنظيم إدارة البرامج التليفزيونية.

ونص القرار على "تلاحظ خلال الفترة الماضية وجود العديد من المخالفات والتجاوزات التى تحمل سبابا، والعديد من الأمور التى تخل بالمبادئ والقيم والأعراف وكذلك مواثيق الشرف الإعلامية، وكذلك تقاعس القائمين على العمل الإعلامى فى القيام بدورهم لدرء هذه المخالفات، بالرغم مما تسمح به القوانين واللوائح الإعلامية من حق التدخل بالإيقاف أو المنع سواء من مقدم البرنامج أو رئيس التحرير أو المخرج.

وتابع القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وعلى القرار الجمهورى رقم 185 لسنة 2017 وعلى توصية لجنة الشكاوى والرصد بالمجلس قد تقرر الأتى:

المادة الأولى:

1 - مقدم البرنامج هو المسئول الأول عن ضيوفه.

2 - على مقدم البرنامج حال وقوع أى تجاوزات من ضيفه أن ينذره وإذا استمر فإن مسئوليته وقت الحلقة تبرير ذلك للمشاهدين.

 3 - فى حالة المخالفة يتحمل المسئولية (المذيع - المخرج - المقدم - مدير القناة).

المادة الثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.


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