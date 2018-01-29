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بدء إجراء المسح الطبى للعاملين بوزارة المالية للقضاء على" فيروس C "

الإثنين، 29 يناير 2018 02:30 م
بدء إجراء المسح الطبى للعاملين بوزارة المالية للقضاء على" فيروس C " عمرو الجارحى وزير المالية


كتب – أحمد يعقوب
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أجرت وزارة المالية المسح الطبى لكافة العاملين بها بالتعاون مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة وذلك فى إطار جهود الدولة لمكافحة الأمراض المتوطنة وخاصة الالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس" لتكون مصر خالية من هذا المرض فى عام 2020.

وقال بيان للوزارة، إنه نظرا للاهتمام الذى توليه وزارة المالية لتقديم الخدمات التى من شأنها أن تسهم فى توفير الوقت والجهد على العاملين بالوزارة لتكون وزارة المالية خالية من "فيروس C" خلال عام 2018، فإنه تم إجراء المسح الطبى لجميع العاملين تحت رعاية الدكتور عمرو الجارحى.

وشهدت الخدمات الصحية -وفق بيان الوزارة- التى تقدمها وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية إقبالًا كبيرًا من جانب العاملين فور بدء تنفيذ الحملة وقد تم الاتفاق بين وحدة تكافؤ الفرص وقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة على عقد ندوة توعوية للعاملين والعاملات بجميع قطاعات الوزارة ومصالحها التابعة وقد حضرها أكثر من 100 مشارك، وقام بإداراتها الدكتور "راضى حماد" مدير عام الادارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بهدف تعميق الوعى الصحى ونشر المفاهيم السليمة حول أعراض المرض وسبل مقاومة إنتشار العدوى والتعرف على طرق الوقاية ومكافحة المرض.

وحول هذا المسح الطبى للعاملين بوزارة المالية، كانت الوزارة أصدرت إعلان على موقعها الالكترونى وفى كافة مبانيها لإعلام العاملين بالحملة والبالغ عددهم حوالى 2500 موظف وذلك لتحليلها بمعامل وزارة الصحة وسوف ستستمر لمدة ثلاث أيام وسيتم توجيه أصحاب العينات الإيجابية للعلاج المجانى من خلال وحدات مكافحة الفيروسات الكبدية.

وأكد المسؤلون بالوزارة عن هذه الحملة بأنه لا توجد أية موانع لإجراء المسح علما بأن إجراء المسح الطبى يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً داخل الوزارة وبأحد ابراجها، وأيضا تم تحديد أيام 4 و5 فبراير للعاملين بوزارة المالية بمبنى لاظوغلى والبالغ عددهم حوالى 1000 موظف لتحليلها أيضاً بمعامل وزارة الصحة بالإضافة إلى إدراج أعداد العاملين والعاملات بقطاع الحسابات والمديريات المالية بكافة محافظات الجمهورية والبلغ عددهم قرابة 10 الاف موظف لإجراء المسح لهم بمقرات المديريات المالية لكل محافظة طبقا للخريطة الزمنية لوزارة الصحة.


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