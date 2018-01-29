بالأرقام.. 20 محافظة تتخلص من مخلفاتها بـ"الحرق".. تعرف عليها





كتبت- هبة حسام

يرة الإحصائية، احتلت محافظة القاهرة المركز الأول من حيث ارتفاع كمية المخلفات التى تم التخلص منها عن طريق "الحرق"، تلاها محافظة قنا، وجاءت المحافظات وكميات القمامة التى تم التخلص منها عن طريق "الحرق"..

كالتالى:

- محافظة القاهرة، تخلصت من 661 ألف طن قمامة.

- السويس، تخلصت من 14 ألف طن قمامة.

- دمياط، تخلصت من 35 ألف طن قمامة.

- الدقهلية، تخلصت من 73 ألف طن قمامة.

- الشرقية، تخلصت من 18 ألف طن قمامة.

- كفر الشيخ، تخلصت من 29 ألف طن قمامة.

- المنوفية، تخلصت من 42 ألف طن قمامة.

- البحيرة، تخلصت من 33 ألف طن قمامة.

- الجيزة، تخلصت من 77 ألف طن قمامة.

- بنى سويف، تخلصت من 61 ألف طن قمامة.

- المنيا، تخلصت من 82 ألف طن قمامة.

- أسيوط، تخلصت من 69 ألف طن قمامة.

- سوهاج، تخلصت من 10 آلاف طن قمامة.

- قنا، تخلصت من 254 ألف طن قمامة.

- أسوان، تخلصت من 7 آلاف طن قمامة.

- الأقصر، تخلصت من 2000 طن قمامة.

- البحر الأحمر، تخلصت من 1000 طن قمامة.

- الوادى الجديد، تخلصت من 23 ألف طن قمامة.

- مطروح، تخلصت من 37 ألف طن قمامة.

- شمال سيناء، تخلصت من 108 ألف طن قمامة.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظات التى لا تستخدم طريقة "الحرق" فى التخلص من مخلفاتها، تمثلت فى "محافظة بورسعيد، القليوبية، الغربية، الفيوم، الاسماعيلية"، ولم يتم رصد -خلال النشرة الإحصائية- لوجود مخلفات عن محافظتى الإسكندرية وجنوب سيناء.