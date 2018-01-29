انقلاب سيارة ونجاة سائقها أثناء محاولته تفادى حجر ببنى سويف

بنى سويف ايمن لطفى

نجا سائق من الموت بعد انقلاب سيارته التاكسى على كوبرى النيل العلوى بمدينة بنى سويف اثناء تفاديه "حجر" سقط من سيارة نقل تسير أمامه.

كانت سيارة تاكسى تسير اليوم على الكوبرى باتجاه مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل وفوجئ قائدها "س م" بسقوط حجر من سيارة نقل محملة بالأحجار"الدبش"، فحاول تفاديه وانحرف بالسيارة الى جانب الطريق وانقلبت السيارة، وعندما شاهد سائقو السيارات القادمة الحادث توقفوا، قبل اصطدامهم بالتاكسى، الذى لم يصب سائقه بسوء .

وأثناء ذلك حاول سائق سيارة النقل "محمد م" الهرب فلحقه أحد أفراد المرور بنقطة التمركز أسفل الكوبرى وتمكن من إيقافه والتحفظ على السيارة وتحرر محضر بالواقعة بقسم الشرق .