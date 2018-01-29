انقلاب سيارة وإنقاذ أسرة مكونة من 4 أشخاص ببنها

الحادث
القليوبية نيفين طه
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أنقذت العناية الإلهية أسرة مكونة من 4 أشخاص إثر انقلاب سيارتهم الملاكى كانوا يستقلونها وسقوطها فى حفرة تستخدم فى رى الأراضى الزراعية بشارع الترعة بمنطقة الفلل ببنها.
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكى بداخلها أسرة مكونة من 4 أشخاص داخل حفرة تستخدم فى رى الأراضى الزراعية وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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