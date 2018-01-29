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انطلاق فعاليات المشروع القومى للموهوبين رياضيًا بشمال سيناء

الإثنين، 29 يناير 2018 06:01 م
انطلاق فعاليات المشروع القومى للموهوبين رياضيًا بشمال سيناء فعاليات المشروع القومى للموهوبين رياضيًا


شمال سيناء ـ محمد حسين
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انطلقت اليوم الاثنين فى شمال سيناء فعاليات المشروع القومى للموهوبين رياضيا تحت رعاية اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.
 
بدأت الفعاليات من صالة العريش الرياضية المغطاة  بمؤتمر تعريف بالمبادرة ترأسه المهندسة ليلى مرتجى وكيل  وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، وإيهاب حسن عبدالوهاب وكيل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وبحضور مدراء الإدارات التعليمية وموجهى التربية الرياضية  بتعليم شمال سيناء، وممثلى كلية التربية الرياضية والصحة ومجلس الأمناء بالتعليم.
انطلاق المشروع
انطلاق المشروع
 
وأعلن عيد سالمان اشتيوى مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية تعليم شمال سيناء، أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال تضافر جهود المعلمين فى كل مدرسة لاختيار الطلبة المتميزين رياضيا، وهم من الفئات التى لم يسبق اكتشافهم أو معرفة موهبتهم، لافتا إلى أن المشروع محل اهتمام وسيتم متابعة مراحل تنفيذه بدقة.
 
وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن المشروع تشارك فيه شمال سيناء، وهو مشروع قومى على مستوى الجمهورية، ويأتى فى ضوء اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالرياضة بصفة عامة، والرياضة المدرسية بصفة خاصة، وتشارك فيه وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة والتعليم العالى والصحة واللجنة الألومبية، وتشرف عليه هيئة الرقابة الإدارية .
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
 
أضافت مرتجى أن الفئات المعنية هى المراحل التعليمية  الابتدائى والإعدادى والثانوى عام وفنى بنين وبنات.
 
وقال إيهاب حسن عبدالوهاب  مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن الهدف من المشروع انتقاء الموهوبين رياضيا والعمل على إعدادهم وتأهيليهم من قبل المتخصصين لإعداد بطل قومى لرفع اسم مصر فى المحافل الدولية.
 
أضاف أن الشروط لاختيار الموهوب أن يكون مصرى الجنسية، وحسن السير والسلوك، ألا يكون مسجلا بأحد الأندية أو المشروعات التابعة للشباب والرياضة، ولا يشترط أن يكون لاعبا أو ممارسا للعبة ولكن لديه الرغبة فى ممارستها.
 
وقال عماد أبودلال موجه عام التربية الرياضية بتعليم شمال سيناء أن الاختيار يتضمن الموهوبين فى 9 لعبات وهى المصارعة والجودو وألعاب القوى وكرة اليد والملاكمة ورفع الأثقال والتايكوندو وتنس الطاولة، وكرة السلة.
 
 

مشاركون
مشاركون

انطلاق مشروع الموهوبين
انطلاق مشروع الموهوبين

الفعالية
الفعالية

 


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