اليوم.. انطلاق سباق الهجن السنوى بمشاركة 8 قبائل بسهل القاع فى طور سيناء





جنوب سيناء – فايزة مرسال

تنطلق أولى فعاليات سباق الهجن السنوى الذى ينظمه نادى الهجن بطور سيناء لمسافة 45 كيلومترا بمنطقة سهل القاع، اليوم الاثنين، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وصالح حميد رئيس مجلس إدارة نادى الهجن بطور سيناء.

وقال صالح حميد، رئيس مجلس إدارة نادى الهجن بطور سيناء، فى تصريح لـ"اليوم السابع" يشارك فى السباق الهجن اليوم الاثنين 8 قبائل حتى الآن وهى: العريش وسط سيناء وقبيلة المزينة والجرارشة والحويطات والحامضة الحيوة والتربين، مشيرا أنه سيتم إجراءات التسجيل للجمال المشاركة فى السباق وكذلك ترقيم الجمال وقبول الاشتراكات.

وأشار صالح حميد إلى أن المهرجان السادس عشر للمحافظة جنوب سيناء بطور سيناء ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لترشح لفترة ثانية.