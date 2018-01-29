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النائب مصطفى سالم: وزارة الرياضة تدعم مركزي شباب نزلة القاضي وبنجا

الإثنين، 29 يناير 2018 06:40 م
النائب مصطفى سالم: وزارة الرياضة تدعم مركزي شباب نزلة القاضي وبنجا النائب مصطفى سالم


سوهاج محمود مقبول
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حصل النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة طهطا فى محافظة سوهاج على موافقة المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة على تزويد مركز شباب نزلة القاضى بــــ15 ترابيذة و 60 كرسى وترابيذة تنس طاوله وترابيذة بلياردو و 10 كرة قدم و كولدير بالإضافة إلى بساط كاراتيه وتزويد مركز شباب بنجا المطور أيضا بنفس تلك الأجهزة والأدوات مع تكليف الإدارة المركزية للمنشأت الشبابية بإتخاذ إجراءات توريد الأجهزة.

ومن ناحية أخرى حصل سالم أيضا على موافقة سابقه لوزير الشباب والرياضة  بتزويد مراكز شباب طهطا والقبيصات وبنهو والسوالم وشطوره والكوم الأصفر بالأدوات الرياضية وحدائق للأطفال وكافه الوسائل الرياضية المطلوبة لدعم النشاط الرياضى للشباب.

كان وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم قد حصل أيضا على موافقه الوزير بدعم مراكز شباب طهطا والحردية بحري وبني حرب َوالصفيحة و نجع حمد والسوالم والشيخ زين الدين وبنجا والخذندرية شرق بصالات جديده للجيم ليرتفع إجمالى ما حصل عليه النائب مصطفى سالم من موافقات لدعم مراكز الشباب بطهطا بصالات الجيم الى 9 صالات.

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