المعمل الجنائى يفحص عينة "عطور مضر" بعد ضبطها داخل مصنع فى بولاق





كتب أحمد الجعفرى

يفحص رجال المعمل الجنائى بالجيزة عينة من العطور والمواد الخام التى تستخدم فى صناعة العطور، تم ضبطها داخل مصنع مستحضرات تجميل غير مرخص بمنطقة بولاق الدكرور، لتحديد مدى صلاحية تلك المواد للاستهلاك الآدمى من عدمه.

النيابة العامة ببولاق الدكرور برئاسة المستشار هشام رفع الشريف، أمرت_فى وقت سابق_ بعرض كمية من العطور والمواد الخام المستخدمة فى صناعتها على المعمل الجنائى لفحصها، وكتابة تقرير واف عنها، لاستكمال التحقيقات فى القضية المتهم فيها صاحب المصنع بالغش التجارى، وإدارة منشأة دون ترخيص.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى إنتاج صاحب مصنع غير مرخص للعطور، باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، في التصنيع، لتسببها في الأمراض منها مرض سرطان الجلد.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 6900 زجاجة عطور ومواد خام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.