video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 29 يناير 2018 04:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المعمل الجنائى يفحص عينة "عطور مضر" بعد ضبطها داخل مصنع فى بولاق

الإثنين، 29 يناير 2018 03:00 ص
المعمل الجنائى يفحص عينة "عطور مضر" بعد ضبطها داخل مصنع فى بولاق الشرطة ألقت القبض على المتهم


كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

يفحص رجال المعمل الجنائى بالجيزة عينة من العطور والمواد الخام التى تستخدم فى صناعة العطور، تم ضبطها داخل مصنع مستحضرات تجميل غير مرخص بمنطقة بولاق الدكرور، لتحديد مدى صلاحية تلك المواد للاستهلاك الآدمى من عدمه.

النيابة العامة ببولاق الدكرور برئاسة المستشار هشام رفع الشريف، أمرت_فى وقت سابق_ بعرض كمية من العطور والمواد الخام المستخدمة فى صناعتها على المعمل الجنائى لفحصها، وكتابة تقرير واف عنها، لاستكمال التحقيقات فى القضية المتهم فيها صاحب المصنع بالغش التجارى، وإدارة منشأة دون ترخيص.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى إنتاج صاحب مصنع غير مرخص للعطور، باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، في التصنيع، لتسببها في الأمراض منها مرض سرطان الجلد.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 6900 زجاجة عطور ومواد خام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"اتحاد الصناعات" يطالب بإقرار غرامات مالية مرتفعة بجرائم "الغش التجارى"

اخبار الحوادث

حوادث

زجاج عطور

مواد خام

مصنع عطور

بولاق

غش تجارى

اخبار الحوادث اليوم

عطور مغشوشه



لا تفوتك
الاثنين.. قمة مصرية إثيوبية سودانية لبحث أزمة سد النهضة

الاثنين.. قمة مصرية إثيوبية سودانية لبحث أزمة سد النهضة

الوطنية للانتخابات: تلقينا مليون و134 ألف تأييد.. وغدا آخر أيام الترشح

الوطنية للانتخابات: تلقينا مليون و134 ألف تأييد.. وغدا آخر أيام الترشح

حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات

حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات

صور.. هوس الثراء السريع يقود شقيقين لاكتشاف حجر أثرى من عصر الملك إخناتون أسفل منزل قديم بديروط.. المتهمان: ظللنا نحفر حتى تفاجئنا بظهور الحجر.. وآثار أسيوط: ننتظر قرارا من النيابة لنقله إلى مخازن المتاحف

صور.. هوس الثراء السريع يقود شقيقين لاكتشاف حجر أثرى من عصر الملك إخناتون أسفل منزل قديم بديروط.. المتهمان: ظللنا نحفر حتى تفاجئنا بظهور الحجر.. وآثار أسيوط: ننتظر قرارا من النيابة لنقله إلى مخازن المتاحف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة