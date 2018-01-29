المحرصاوى: التنوع وثراء الإصدارات وراء الإقبال على جناح الأزهر بمعرض الكتاب

كتب لؤى على

تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

وتجول د. المحرصاوى فى أركان الجناح وتعرف على إصداراته الحديثة وورش العمل والفعاليات الثقافية وركن القدس وبانوراما الأزهر.

ولفت د.المحرصاوى إلى أن جناح الأزهر الشريف لقى ذيوعًا وانتشارًا وترحيبًا لدى المترددين على معرض الكتاب، لما تميز به من تنوع فى الأنشطة والفعاليات وثراء الإصدارات، حيث تشارك فى الجناح كل قطاعات الأزهر.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الجناح تميز بالتركيز على قضايا العصر، خاصة قضية القدس التى حظيت باهتمام أغلب القطاعات، كما تم تخصيص ركن لها بالجناح، امتثالًا لدعوة فضيلة الإمام الأكبر بجعل هذا العام عاما للقدس، ولتعريف المترددين على الجناح بقضية القدس وما قام به الأزهر من جهد وتحركات تجاه هذه القضية التى تهم العالم أجمع .