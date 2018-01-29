اللجنة الانتخابية فى فنلندا تعلن فوز الرئيس ساولى نينيستو بولاية ثانية





(أ ش أ)

أعلنت اللجنة الانتخابية فى فنلندا فوز الرئيس ساولى نينيستو بأكثر من 60 % من أصوات الناخبين، وذلك بعد فرز جميع الأصوات فى الانتخابات الرئاسية التى جرت بالبلاد أمس الأحد.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الاثنين أن أقرب منافسى نينيستو (69 عاما) وهو بيكا هافيستو من حزب الخضر قد حصل على 4ر12 % فقط من أصوات الناخبين.

وأضافت الشبكة الأوروبية أن نينيستو يعد المرشح الأول الذى يفوز فى الجولة الأولى منذ تغيير النظام الانتخابى إلى اقتراع شعبى مباشر عام 1994.

وخلال فترة ولايته الأولى - التى استمرت ست سنوات - لعب نينيستو دورا هاما فى الحفاظ على العلاقات مع موسكو بالرغم من دعم فنلندا للعقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم عام 2014.

يشار إلى أن نينيستو - وهو وزير مالية سابق ورئيس للبرلمان - يحظى بشعبية كبيرة منذ توليه منصبه عام 2012.