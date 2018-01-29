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الإثنين، 29 يناير 2018 05:34 م
خالد صلاح
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الكويت تتوقع عجزا بقيمة 17 مليار دولار فى ميزانية 2018-2019

الإثنين، 29 يناير 2018 05:12 م
الكويت تتوقع عجزا بقيمة 17 مليار دولار فى ميزانية 2018-2019 أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح


رويترز
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أعلنت الكويت اليوم الاثنين، الميزانية الحكومية للسنة المنتهية فى 31 مارس  2019، متوقعة أن يبلغ إجمالى المصروفات 20 مليار دينار (66.7 مليار دولار) وإجمالى الإيرادات 15 مليار دينار.

وقال وزير المالية الكويتى نايف الحجرف، إن الميزانية مبنية على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط.

وأضاف الوزير أن العجز سيكون خمسة مليارات دينار (حوالى 17 مليار دولار) قبل استقطاع نسبة احتياطى الأجيال القادمة و6.5 مليار بعد الاستقطاع، موضحًا أن العجز سيتم تمويله من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطى العام، مشيرًا إلى أن إجمالى قيمة الدعم فى الميزانية يبلغ 3.43 مليار دينار.


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