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الكشف على 2584 طفلا بجهود قافلة تابعة لكلية طب المنصورة

الإثنين، 29 يناير 2018 11:58 م
الكشف على 2584 طفلا بجهود قافلة تابعة لكلية طب المنصورة قافلة طبية - صورة أرشيفية


الدقهلية - محمد حيزة
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نسق قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة المنصورة برئاسة الدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل الكلية قافلة طبية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لأطفال مركز منية النصر على مدار ثلاثة أيام بساعات عمل من الساعة10 صباحا الى 4 عصرا، تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة و الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب.

 

حيث تم إجراء الكشف الطبى وتقديم الرعاية الصحية للأطفال من سن حديثى الولادة إلى 16 سنة فى قريتى ميت الخولى عزبة فؤاد مركز منية النصر.

قام بإجراء الكشف الطبى  نخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الصيدلة وهيئة تمريض من مستشفيات جامعة المنصورة فى القافلة الطبية وتم الكشف على عدد مرضى الأطفال بإجمالى 2584 طفلا للتخصصات الطبية المتعددة، حيث تم الكشف على عدد 1280 حالة لتخصص طب الأطفال 525 الأنف و الأذن350 طب العيون57 المسالك البولية  للأطفال  206  الأمراض الجلدية 32 جراحة أطفال و قلب أطفال وتواجد ا. د عادل الجمل رئيس القسم جراحة قلب الأطفال وتم صرف العلاج من قبل المؤسسة و تحويل عدد من الحالات المرضية لاستكمال العلاج فى مستشفيات جامعة المنصورة .

 

وأشرف على تنسيق القافلة الدكتورة  ناريمان النشار و الدكتورة شريهان جودة بلجنة الدعم الطبى بقطاع شئون البيئة.

الجدير بالذكر أن القافلة تعتبر إحدى أوجه التعاون فى مجال الرعاية الصحية مع مؤسسة مصر الخير ويشمل التعاون مجالات عدة سيتم توقيع بروتوكول قريبا لمزيد من المشاركات فى تقديم الرعاية الصحية للمجتمع المدنى.

 

 


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