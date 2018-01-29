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القبض على مسجل خطر بـ52 جرام أستروكس فى المقطم

الإثنين، 29 يناير 2018 09:03 م
القبض على مسجل خطر بـ52 جرام أستروكس فى المقطم مخدر الأستروكس


كتب عبد الله محمود
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ألقى رجال مباحث المقطم القبض على مسجل خطر، تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية من الأستروكس وحرروا له المحضر اللازم وأحالوه إلى النيابة التحقيق.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث المقطم، باتجار"كريم.م " 20 سنة عاطل فى المواد المخدرة "الاستروكس"، وبتكثيف التحريات تأكدت المعلومات، فتم استصدار أذن من النيابة العامة لضبط المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة فى أماكن تردد المتهم ألقت قوة القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس بلغت 52 جرام، و540 جنيها.

وبمواجهته المتهم لرجال المباحث بإشراف اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير مشروعة فتحرر له المحضر رقم 2459، المقطم لسنة 2018 وأحاله اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

 


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