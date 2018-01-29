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الإثنين، 29 يناير 2018 04:02 م
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القبض على عامل هارب من 16 حكمًا قضائيًا بأسيوط

الإثنين، 29 يناير 2018 03:20 م
القبض على عامل هارب من 16 حكمًا قضائيًا بأسيوط متهم - أرشيفية


أسيوط - هيثم البدري
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تمكن فريق مباحث قسم شرطة السكة الحديد بأسيوط من إلقاء القبض على عامل هارب من 16 حكما قضائيا أثناء تواجده بمحطة القطار عقب الاشتباه به من القوة التأمينية للمحطة.
 
وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة محطة سكة حديد أسيوط، يفيد تمكن القوة المعينة بمحطة سكة حديد أسيوط من ضبط" أ. أ " 41 سنة أثناء تواجده برصيف المحطة، وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 16 قضية "تبديد – ضرب" آخرهم قضية جنح قسم شرطة الأربعين " تبديد " غيابى بالحبس لمدة 3 شهور، وتم تحرير المحضر اللازم قسم شرطة محطة سكك حديد، وترحيل المتهم لقسم شرطة أول أسيوط، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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