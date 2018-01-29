القبض على عاطل وبحوزته بندقيتان و38 طلقة بالغربية

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد محمد النحراوى رئيس مباحث مركز قطور ومعاونة النقيب أحمد سنطاوى معاون المباحث من إلقاء القبض على "م.م. ح" 36 عاما، عاطل، ومقيم بقطور البلد، وبحوزته بندقية آلية و20 طلقة لنفس ذات العيار، وبندقية خرطوش و18 طلقة لنفس ذات العيار.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.