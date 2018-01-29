القبض على عاطل وبحوزته بندقيتان و38 طلقة بالغربية

اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية- عادل ضرة
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تمكن ضباط مركز قطور بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، من ضبط عاطل وبحوزته بندقية آلية، وأخرى خرطوش، و38 طلقة آلية وخرطوش تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد محمد النحراوى رئيس مباحث مركز قطور ومعاونة النقيب أحمد سنطاوى معاون المباحث من إلقاء القبض على "م.م. ح" 36 عاما، عاطل، ومقيم بقطور البلد، وبحوزته بندقية آلية و20 طلقة لنفس ذات العيار، وبندقية خرطوش و18 طلقة لنفس ذات العيار.
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