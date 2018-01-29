القبض على عاطل أنشأ شركة وهمية لتسفير الشباب بمستندات مزورة





كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شركة وهمية لتسفير الشباب للخارج بموجب مستندات مزورة عقب التقدم بها للسفارت الأجنبية للحصول على تأشيرات.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من مسئول إحدى السفارات الأجنبية بالبلاد بتقدم أحد المواطنين للحصول على تأشيرة سياحية للدولة التى تتبعها السفارة وقدم مستندات يُشتبه فى أن تكون مزورة.

وبالتحرى بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تم ضبط "ياسر ع.ع" 42 سنة، سائق ومقيم بمحافظة الدقهلية، حيث تقدم لمسئولى السفارة بطلب للحصول على تأشيرة دخول بصفته مدير مبيعات بشركة استيراد وتصدير، وعثر بحوزته على دعوة منسوبة لحضور معرض دولى مقام بإحدى الدول الأجنبية "مزور بالكامل"، خطاب باللغة الإنجليزية منسوب لشركة استيراد وتصدير محل عمله موجه إلى السفارة "يفيدان عمله مدير مبيعات بالشركة " خلافاً للحقيقة، كما عثر بحوزته على سجل تجارى وبطاقة ضريبية مترجمان باللغة الإنجليزية منسوبان لذات الشركة، كشف حساب بإسم المذكور منسوب لأحد البنوك، هاتف محمول ومبلغ مالى (100 ألف جنيه ).

وبالفحص تبين أن جميع المستندات المشار إليها "مزورة كلياً "، وأقر بعلمه بتزوير تلك المستندات وأنه يرغب فى السفر للخارج بقصد العمل، وأن القائم على محاولة التسفير وتزوير المستندات المدعو "عادل .ا م" مواليد 1963، ومقيم بمحافظة المنوفية، مقابل حصوله على مبلغ مالى قدره ( 200 ألف جنيه )، عقب إصدار التأشيرات وأن المبلغ المضبوط بحوزته كان يعتزم تسليمه للمذكور بعد إجراء المقابلة بالسفارة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة وضُبط بحوزته كمية من المستندات منسوبة لشركته تفيد عمل أشخاص بمهن مديرى مبيعات بالشركة،كمية من السجلات التجارية والبطاقات الضريبية باللغة العربية والإنجليزية بإسم الشركة، كمية من كشوف حسابات منسوب لعددٍ من البنوك بأسماء أشخاص من راغبى السفر "مزورة بالكامل ".

كما تم ضبط كمية من مستندات لحجوزات فنادق وتذاكر طيران وهمية، وكمية من وثائق تأمين دولية منسوب لبعض الشركات، وكمية كبيرة من صور ضوئية لمستندات راغبى السفر للخارج، وكمية من مستندات التقدم للحصول على تأشيرة منسوب لعددٍ من السفارات الأجنبية بأسماء من راغبى السفر، وأكلاشية بإسم الشركة المشار إليه، وهاتف محمول تبين أنه مُحمل بالعديد من الملفات تحوى العديد من الخطابات والمستندات المزورة وصور من راغبى السفر للخارج.

وبمواجهته اعترف بقيامه بإنشاء شركة وهمية للإستيراد والتصدر وإتخاذها ستاراً للإحتيال على الشباب وتسفيرهم إلى دول أجنبية عن طريق تزوير المُستندات الرسمية التى يقوم بإستصدارها بموجب شركته الوهمية ثم تقديمها إلى القنصليات والسفارات الأجنبية، وعليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.