القبض على زوجين نصبا على المواطنين بحجة تشغيلهم فى جهات حكومية بالغربية





كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

تمكنت إدارة مكافحة الأموال العامة بالغربية من ضبط رجل وزوجته لقيامهما بالنصب على عدد من المواطنين وإيهامهم بقدرتهما على تعيينهم بالوظائف الحكومية وإستوليا منهم على 121 ألف جنيه.

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية بلاغاً من 6 مواطنين مقيمون بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بقيام كلاً من مطيعة ى.ى" 52 سنة، "محمود.م" 58 سنة زوج الأولى، بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجمالها ( 121,000 جنيها ) وإيهامهم بقدرتهما على تعيينهم بجهات حكومية مختلفة وزعمهما لهم بعلاقتهما ببعض المسئولين بتلك الجهات ، وعدم إلتزامهما بذلك ورفضهما رد المبالغ المالية إليهم .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وتعهدا برد المبالغ المالية للشاكين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.