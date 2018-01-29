video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 29 يناير 2018 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على المتهمين بالاعتداء على عاملين بسكة حديد المرازيق وسرقتهم

الإثنين، 29 يناير 2018 03:55 م
القبض على المتهمين بالاعتداء على عاملين بسكة حديد المرازيق وسرقتهم حبس - أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

ألقت شرطة النقل والمواصلات بالجيزة القبض على المتهمين بالاعتداء على عاملين ببلوك سكة حديد المرازيق وسرقتهما بدائرة مركز شرطة البدرشين.

تبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة من عاملين بلوك 6 المرازيق بدائرة مركز شرطة البدرشين بإلقاء مجهولين الحجارة على البلوك مما أدى لتهشم زجاج نوافذه وإيثاقهما والإستيلاء على (هاتف محمول ، طفاية حريق ، جهاز لاسلكى "عهدتهما") وفروا هاربين .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع أمن الجيزة وقطاع الأمن العام أسفرت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة " سائق مركبة توك توك ، 3 عاطلين" وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة البدرشين .

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم الأول "السائق" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين وقيامهم ببيع المسروقات لتاجر خردة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، والعرض على النيابة ، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط باقى المتهمين .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 3 أشخاص وبحوزتهم تمثال أثرى بكمين المرازيق فى التبين

توقف حركة قطارات قبلى بعد تعطل قطار الفيوم فى منطقة المرازيق

اخبار الحوادث

حوادث

المرازيق

السكة الحديد

هاتف محمول

الجيزة



لا تفوتك
دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

فيديو.. السيسى للإعلاميين قبيل مغادرته أديس أبابا: "اطمنوا"

فيديو.. السيسى للإعلاميين قبيل مغادرته أديس أبابا: "اطمنوا"

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

بعد إعلان ترشحه للرئاسة..موسى مصطفى موسى فى حوار لليوم السابع: أنا مش"كومبارس".. وبرنامجى يعتمد على الشباب وأعدهم براتب 16 ألف جنيه شهريا..وأحظى بدعم 40 مليون مواطن..وانسحاب بعض المرشحين غرضه إحراج مصر.."فيديو"

بعد إعلان ترشحه للرئاسة..موسى مصطفى موسى فى حوار لليوم السابع: أنا مش"كومبارس".. وبرنامجى يعتمد على الشباب وأعدهم براتب 16 ألف جنيه شهريا..وأحظى بدعم 40 مليون مواطن..وانسحاب بعض المرشحين غرضه إحراج مصر.."فيديو"

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة