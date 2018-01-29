القبض على المتهمين بالاعتداء على عاملين بسكة حديد المرازيق وسرقتهم





كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

ألقت شرطة النقل والمواصلات بالجيزة القبض على المتهمين بالاعتداء على عاملين ببلوك سكة حديد المرازيق وسرقتهما بدائرة مركز شرطة البدرشين.

تبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة من عاملين بلوك 6 المرازيق بدائرة مركز شرطة البدرشين بإلقاء مجهولين الحجارة على البلوك مما أدى لتهشم زجاج نوافذه وإيثاقهما والإستيلاء على (هاتف محمول ، طفاية حريق ، جهاز لاسلكى "عهدتهما") وفروا هاربين .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع أمن الجيزة وقطاع الأمن العام أسفرت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة " سائق مركبة توك توك ، 3 عاطلين" وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة البدرشين .

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم الأول "السائق" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين وقيامهم ببيع المسروقات لتاجر خردة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، والعرض على النيابة ، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط باقى المتهمين .