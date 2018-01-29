العثور على جثة شاب ملقاة على شريط السكة الحديد بالمنيا

العثور على جثة شاب ملقاة على شريط السكة الحديد بالمنياالإثنين، 29 يناير 2018 01:21 م
جثة -أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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عثر أهالى مركز مطاى فى المنيا، على جثة لشاب ملقاة على شريط السكة الحديد وبها إصابات متفرقة وتبين أنه يعانى من مرض نفسى وتعرض لصدمة عصبية.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من عمليات النجدة بعثور الأهالى على جثة ملقاة على شريط السكة الحديد قبلى محطة قطارات مطاى بنحو 150 مترا.
بالانتقال والفحص تبين أنها جثة "عبد القادر إ" 28 سنة، وبمناظرتها تبين وجود إصابات متفرقة، وتم نقلها للمستشفى العام، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود إصابات عبارة عن كسور وجروح قطعية وتجمع دموى بالقفص الصدرى، وأن الوفاة نتيجة صدمة عصبية، ولاتوجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات المباحث ذلك.
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