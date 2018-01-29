"الطب الشرعى": وفاة قاتل والدته وخالته بأسوان داخل محبسه نتيجة هبوط حاد





أسوان - ندى سليم

كشف تقرير الطب الشرعى الوارد إلى نيابة أسوان، فى واقعة وفاة قاتل والدته وخالته بمحافظة أسوان، أن المتهم "م.ر"، توفى داخل محبسه منذ أسبوعين نتيجة إضرابه عن تناول الدواء الخاص بعلاج مرض السكر، ما أصابه بهبوط حاد أودى بحياته.

وتبين من تحقيقات نيابة أسوان، أن حادث الوفاة لم توجد به شبهة جنائية، بعد أن تبين من أن المتهم أصيب بحالة نفسية سيئة بعد ارتكابه الواقعة وامتنع عن تناول الدواء والطعام ما أدى إلى إصابته بحالة هبوط ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان قسم شرطة أسوان أول برئاسة المقدم محمود حامد، وتحت إشراف العميد محمود عوض، مدير إدارة البحث الجنائى، تلقى بلاغا يفيد بقيام المتهم بالتخلص من والدته وتدعى فوزية. ع، مديرة مدرسة، وشقيقتها " نعمة. ع"، اثر اصابتها ب6 طلقات نارية بأنحاء مختلفة بالجسد اودت بحياتهما.

واعترف المتهم قبل وفاته بارتكاب الواقعة، نظرا لامتناع والدته عن اعطائه المال لشراء السجائر.