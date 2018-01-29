video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 29 يناير 2018 08:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السلطات الإيرانية تفرج عن امرأة تحدت قرار فرض الحجاب فى الأماكن العامه

الإثنين، 29 يناير 2018 07:41 م
السلطات الإيرانية تفرج عن امرأة تحدت قرار فرض الحجاب فى الأماكن العامه الشرطة الإيرانية


طهران (أ ف ب)
إضافة تعليق

 أفرجت السلطات الإيرانية عن مواطنة اعتقلت لتحديها علنا إلزام النساء ارتداء الحجاب فى الأماكن العامة بعد سجنها مدة شهر حسبما أعلنت الاثنين، محامية معروفة لفرانس برس.

وقالت المحامية نسرين سوتوده المدافعة عن حقوق الانسان الحائزة عام 2012 على جائزة سخاروف لحرية التعبير التى يمنحها البرلمان الأوروبى "لقد أطلعت على ملف المرأة" فى النيابة وقال لى مسئول قضائى "إنها حرة".

وكشفت المحامية أن المتهمة هى ويدا موحدى موضحة أنها حصلت على معلومات من مصادر أخرى أكدت نبأ الإفراج عنها.

ورفضت الكشف عن المزيد من الإيضاحات نظرا إلى رغبة موحدى عدم "الحصول على تغطية إعلامية واسعة".

وكانت المحامية أعربت قبل أسبوع عن قلقها لمصير الشابة البالغة الــ 31 من العمر وهى أم لطفل.

وفى الصور التى انتشرت فى العالم فإن "بنت شارع انقلاب" كما أطلق عليها على مواقع التواصل الاجتماعى، تبدو سافرة أثناء وقوفها عند تقاطع طرق رئيسى فى قلب طهران وهى تلوح بعصا طويلة عليها منديل أبيض يبدو أنه كان حجابها الذى نزعته، ومنذ الثورة الإيرانية، عام 1979 فرض الحجاب على النساء على أن يغطى الجسد أيضا بثوب واسع وطويل.

ومن المرجح أن تكون صور هذه المراة التقطت فى السابع والعشرين من ديسمبر الماضى عشية تظاهرات فى عشرات المدن الإيرانية تندد بالوضع الاقتصادى السىء فى البلاد، وقتل خلال هذه الاحتجاجات 25 شخصا، حسب السلطات.

والاثنين نشرت صور جديدة على تويتر ظهرت فيها 3 نساء أخريات دون حجاب يلوحن بعصى طويلة ربطت عليها الحجابات.

وكتبت سوتوده على صفحتها على فيسبوك "سئمت العديد من الفتيات والنساء من هذا"الحجاب مضيفة "اتركوا للمرأة حرية التصرف بجسدها!".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إندبندنت: إيران تستعين بـ"الإنترنت الحلال" للسيطرة على الحرية بالشبكة

إيران تخفف القيود عن الزعيم الإصلاحى "موسوى" وتسمح لأبناءه بزيارته

إيران: البحرية الأمريكية تمتثل الآن للقواعد الدولية

ايران

اخبار ايران

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
فيديو وصور.. وكيل موسى مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

فيديو وصور.. وكيل موسى مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

قمة ثلاثية تعيد المياه لمجاريها.. مباحثات مصرية سودانية إثيوبية اليوم حول سد النهضة.. السيسي: اطمنوا.. فيه مسؤولين والدول الثلاث يد واحدة.. ووزير الخارجية: لا يوجد وسيط.. واتفقنا على حل القضايا الفنية خلال شهر

قمة ثلاثية تعيد المياه لمجاريها.. مباحثات مصرية سودانية إثيوبية اليوم حول سد النهضة.. السيسي: اطمنوا.. فيه مسؤولين والدول الثلاث يد واحدة.. ووزير الخارجية: لا يوجد وسيط.. واتفقنا على حل القضايا الفنية خلال شهر

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة