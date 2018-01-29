video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 29 يناير 2018 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: زرعنا 243 ألف فدان بالزيتون وهو محصول أساسى فى خطة "المليون ونصف"

الإثنين، 29 يناير 2018 02:55 م
الزراعة: زرعنا 243 ألف فدان بالزيتون وهو محصول أساسى فى خطة "المليون ونصف" الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة


كتب عز النوبى
إضافة تعليق

 قال الدكتور محمد سليمان، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ، إنه تم اتخاذ  عدة إجراءات، وتدابير لازمة لمنع دخول وانتشار مرض التدهور السريع لمحصول الزيتون خاصة وأن: "هناك  243 ألف فدان مخصصة لزراعة الزيتون فى  مصر، منها 188 ألف فدان مساحة مثمرة تنتج 875 ألف طن فى السنة، 75% من الإنتاج هو زيتون مائدة والباقى يصنع منه الزيت" ، مؤكدا  أن محصول الزيتون  أساسى فى  خطة زراعة المليون ونصف فدان.

 جاء ذلك خلال  كلمتهة  التى ألقاها نيابة عن الدكتور محمود مدنى، رئيس مركز البحوث الزراعية ،  فى ورشة عمل عقدتها  منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) حول التدابير الوقائية لمنع دخول وانتشار بكتيريا   Xylella fastidiosaالمسببة لمرض التدهور السريع فى الزيتون: فى إطار تحديات التنمية المستدامة لمحصول الزيتون فى مصر .

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بشائر الخير.. زيادة الإنتاج السمكى لـ1.8 مليون طن لأول مرة.. إلقاء 131 مليون وحدة زريعة من أسماك المبروك والبلطى بالبردويل.. الزراعة: 6 بحيرات تشهد تطور غير مسبوق.. وإزالة 86% من تعديات البحيرات الشمالية

وزارة الزراعة

وحصول الزيتون

البحوث الزراعية

انتاج الزيتون



لا تفوتك
فيديو.. السيسى للإعلاميين قبيل مغادرته أديس أبابا: "اطمنوا"

فيديو.. السيسى للإعلاميين قبيل مغادرته أديس أبابا: "اطمنوا"

البترول: حفر 5 آبار غاز جديدة بحقل بلطيم.. و20 للزيت فى أبورديس خلال 2018

البترول: حفر 5 آبار غاز جديدة بحقل بلطيم.. و20 للزيت فى أبورديس خلال 2018

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

بعد إعلان ترشحه للرئاسة..موسى مصطفى موسى فى حوار لليوم السابع: أنا مش"كومبارس".. وبرنامجى يعتمد على الشباب وأعدهم براتب 16 ألف جنيه شهريا..وأحظى بدعم 40 مليون مواطن..وانسحاب بعض المرشحين غرضه إحراج مصر.."فيديو"

بعد إعلان ترشحه للرئاسة..موسى مصطفى موسى فى حوار لليوم السابع: أنا مش"كومبارس".. وبرنامجى يعتمد على الشباب وأعدهم براتب 16 ألف جنيه شهريا..وأحظى بدعم 40 مليون مواطن..وانسحاب بعض المرشحين غرضه إحراج مصر.."فيديو"

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة