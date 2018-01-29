الزراعة: زرعنا 243 ألف فدان بالزيتون وهو محصول أساسى فى خطة "المليون ونصف"





كتب عز النوبى

قال الدكتور محمد سليمان، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات، وتدابير لازمة لمنع دخول وانتشار مرض التدهور السريع لمحصول الزيتون خاصة وأن: "هناك 243 ألف فدان مخصصة لزراعة الزيتون فى مصر، منها 188 ألف فدان مساحة مثمرة تنتج 875 ألف طن فى السنة، 75% من الإنتاج هو زيتون مائدة والباقى يصنع منه الزيت" ، مؤكدا أن محصول الزيتون أساسى فى خطة زراعة المليون ونصف فدان.

جاء ذلك خلال كلمتهة التى ألقاها نيابة عن الدكتور محمود مدنى، رئيس مركز البحوث الزراعية ، فى ورشة عمل عقدتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) حول التدابير الوقائية لمنع دخول وانتشار بكتيريا Xylella fastidiosaالمسببة لمرض التدهور السريع فى الزيتون: فى إطار تحديات التنمية المستدامة لمحصول الزيتون فى مصر .