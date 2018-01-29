video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 29 يناير 2018 07:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الألمانى يزور مخيم الأزرق للاجئين السوريين فى الأردن

الإثنين، 29 يناير 2018 04:23 م
الرئيس الألمانى يزور مخيم الأزرق للاجئين السوريين فى الأردن الرئيس الالمانى والملك عبد الله


(أ ف ب)
إضافة تعليق

زار الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الإثنين، مخيم الأزرق للاجئين السوريين فى الأردن الذى يقطنه نحو 25 ألف شخص، بحسب ما أفاد مصدر رسمى أردنى.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية ان الرئيس الألمانى تجول برفقة زوجته فى المخيم الواقع على بعد نحو 90 كلم شمال شرق عمان وأطلع على أوضاع اللاجئين السوريين والخدمات المقدمة لهم وزار مركزا تجاريا يزود اللاجئين باحتياجاتهم من المواد الغذائية والتموينية.

وأضافت الوكالة ان شتاينماير استمع خلال الزيارة إلى شرح من ممثل برنامج الأغذية العالمى عبد المجيد يحيى عن "المواد الغذائية الموجودة وكيفية صرفها للاجئين" عن طريق "بطاقة الكترونية غذائية مبتكرة" يقوم اللاجئون السوريون بشراء حاجاتهم من المحلات التجارية والدفع من خلالها.

وقال الرئيس الألمانى الأحد خلال مباحثاته مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى "أعلم أن نسبة اللاجئين من سوريا ومن دول أخرى قد أصبحت كبيرة فى الأردن. وفى ظل الأوضاع الاقتصادية فى المنطقة، فإن هذا يضع أعباء كبيرة عليكم"، وأضاف "أدرك أن هذا عبء ثقيل على الأردن، وهو أحد الأسباب التى جعلت ألمانيا مستعدة لتقوم بمسؤولياتها للمشاركة فى تحمل هذا العبء".

وبحسب رئيس قسم الثقافة والصحافة بالسفارة الألمانية خايمى شبيربيرج، الذى رافق الرئيس الألمانى فى زيارته لمخيم الأزرق فان "ألمانيا تعد ثانى أكبر داعم للمملكة بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبرعت الحكومة الألمانية منذ عام 2016 وحتى الآن بأكثر من 250 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمى".

وكان الرئيس الألمانى وصل عمان السبت وقام بزيارة إلى مدرسة القدس الثانوية فى عمان التى تعمل على فترتين صباحية ومسائية وتضم أعداد كبيرة من بنات اللاجئين السوريين.

وتستقبل المملكة نحو 680 الف لاجئ سورى فروا من الحرب فى بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 الف سورى دخلوا الأردن قبل إندلاع النزاع.

وتقول المملكة، التى تعانى من ظروف إقتصادية صعبة ودين عام يبلغ حوالى 35 مليون دولار، أن كلفة استضافة هؤلاء "تجاوزت عشرة مليارات دولار أمريكى".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. عاهل الأردن يكرر تأييده حل الأزمة الفلسطينية خلال لقاء الرئيس الألمانى

الرئيس الألمانى يصل إلى عمان فى زيارة رسمية للأردن

الرئيس الألمانى يبدأ جولة بالمنطقة تشمل الأردن ولبنان

السفير المصرى ينقل تهنئة الرئيس السيسي للرئيس الألمانى بالعام الجديد

الرئيس الألمانى يزور لبنان 29 يناير الجارى

الرئيس الألمانى وميركل وشولتز يلتقيان فى برلين الخميس المقبل

الرئيس الألمانى: بلادنا تعيش وضعا لم تعرفه منذ 70 عاما تقريبا

صور.. ميركل تلتقى الرئيس الألمانى بعد انهيار جهود تشكيل الحكومة

اخبار عربيه

عرب

عالم

الرئيس الالمانى

المانيا

الاردن



لا تفوتك
فيديو وصور.. وكيل موسى مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

فيديو وصور.. وكيل موسى مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

قمة ثلاثية تعيد المياه لمجاريها.. مباحثات مصرية سودانية إثيوبية اليوم حول سد النهضة.. السيسي: اطمنوا.. فيه مسؤولين والدول الثلاث يد واحدة.. ووزير الخارجية: لا يوجد وسيط.. واتفقنا على حل القضايا الفنية خلال شهر

قمة ثلاثية تعيد المياه لمجاريها.. مباحثات مصرية سودانية إثيوبية اليوم حول سد النهضة.. السيسي: اطمنوا.. فيه مسؤولين والدول الثلاث يد واحدة.. ووزير الخارجية: لا يوجد وسيط.. واتفقنا على حل القضايا الفنية خلال شهر

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة