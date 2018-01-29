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الإثنين، 29 يناير 2018 05:34 م
خالد صلاح
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الذهب يهبط 2% وسط جنى للأرباح مع تعافى الدولار

الإثنين، 29 يناير 2018 03:56 م
الذهب يهبط 2% وسط جنى للأرباح مع تعافى الدولار الذهب - صورة ارشيفية


رويترز
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 هبط سعر الذهب اليوم الاثنين مع تعافى الدولار الذى دفع بعض المشترين إلى جنى أرباح المعدن الأصفر بعد أن سجل سادس زيادة أسبوعية فى سبعة أسابيع.

وارتفع المعدن أكثر من 3% منذ بداية الشهر الحالى بعدما اختتم ديسمبر على أداء قوى، ولامس أعلى مستوى منذ أغسطس 2016 الأسبوع الماضى عند 1366.07 دولار للأوقية.

وترجع قوة الذهب إلى حد كبير لانخفاض مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى أقل مستوى فى ثلاثة أعوام، وأدى تعافى العملة الأمريكية اليوم الاثنين، بعدما منيت بخسائر على مدى ستة أسابيع متتالية، إلى هبوط المعدن الأصفر.

ونزل الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1437.56 دولار للأوقية بحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش، بينما نزل المعدن فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم فبراير 5.80 دولار إلى 1346.30 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 17.37 دولار للأوقية، وكان المعدن صعد 2.3 %  الأسبوع الماضى مسجلا أكبر زيادة بين المعادن النفيسة الرئيسية.

وزاد البلاتين، أفضل المعادن النفيسة أداءًا منذ بداية العام الحالي، بنسبة 0.1 % إلى 1010 دولارات للأوقية بعدما نزل 0.3 % الأسبوع الماضى ليمنى بأول خسارة أسبوعية فى سبعة أسابيع.

وتراجع البلاديوم 0.5 % إلى 1086 دولارا للأوقية، بعدما لامس فى الجلسة السابقة 1080 دولارا وهو أدنى مستوى منذ 11 يناير.


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