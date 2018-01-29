الذهب يتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام





كتب – إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم الاثنين، بقيمة 4 جنيهات فى ظل استمرار انخفاض السعر العالمى للأوقية بقيمة 4 دولارات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا فى السوق المصرى مبلغ 656 جنيها حتى صياغة التقرير، ليصبح إجمالى تراجعات الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع 6 جنيهات.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 562 جنيها

عيار 21: 656 جنيها

عيار 24 : 750 جنيها

الجنيه الذهب: 5252 جنيها

الأوقية : 1346 دولارا

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة غرفة المعادن الثمينة، إن التراجع العالمى بقيمة 4 دولارات بعد أن عاودت الأوقية للتراجع والعودة لسعر ما قبل كسر حاجز المقاومة السعرية هو سبب هبوط الذهب فى مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى بقيمة تتراوح ما بين 50 قرشا إلى جنيه.