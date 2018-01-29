video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 29 يناير 2018 05:34 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذهب يتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

الإثنين، 29 يناير 2018 03:12 م
الذهب يتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام الذهب - صورة ارشيفية


كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم الاثنين، بقيمة 4 جنيهات فى ظل استمرار انخفاض السعر العالمى للأوقية بقيمة 4 دولارات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا فى السوق المصرى مبلغ 656 جنيها حتى صياغة التقرير، ليصبح إجمالى تراجعات الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع 6 جنيهات.

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 562 جنيها

عيار 21: 656 جنيها

عيار 24 : 750 جنيها

الجنيه الذهب: 5252 جنيها

الأوقية : 1346 دولارا

 

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة غرفة المعادن الثمينة، إن التراجع العالمى بقيمة 4 دولارات بعد أن عاودت الأوقية للتراجع والعودة لسعر ما قبل كسر حاجز المقاومة السعرية هو سبب هبوط الذهب فى مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى بقيمة تتراوح ما بين 50 قرشا إلى جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الذهب اليوم الاثنين 29-1-2018 وعيار 21 يسجل 660 جنيها

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

اخبار الاقتصاد

سعر الذهب فى مصر



لا تفوتك
فيديو وصور.. وكيل موسى مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

فيديو وصور.. وكيل موسى مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

بعد إعلان ترشحه للرئاسة..موسى مصطفى موسى فى حوار لليوم السابع: أنا مش"كومبارس".. وبرنامجى يعتمد على الشباب وأعدهم براتب 16 ألف جنيه شهريا..وأحظى بدعم 40 مليون مواطن..وانسحاب بعض المرشحين غرضه إحراج مصر.."فيديو"

بعد إعلان ترشحه للرئاسة..موسى مصطفى موسى فى حوار لليوم السابع: أنا مش"كومبارس".. وبرنامجى يعتمد على الشباب وأعدهم براتب 16 ألف جنيه شهريا..وأحظى بدعم 40 مليون مواطن..وانسحاب بعض المرشحين غرضه إحراج مصر.."فيديو"

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة