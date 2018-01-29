الديوان الهاشمى الأردنى يهنئ الملك عبد الله وأسرته بعيد ميلاده

الديوان الهاشمى الأردنى يهنئ الملك عبد الله وأسرته بعيد ميلادهالإثنين، 29 يناير 2018 09:16 م
الملك عبد الله الثانى
كتب إسلام جمال
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هنأ الديوان الملكى الهاشمى، الملك عبد الله الثانى، ملك الأردن، بمناسبة عيد ميلاده، الذى يوافق اليوم 29 يناير.
وكتب حساب الديوان الهاشمى، عبر "تويتر": " الديوان الملكى الهاشمي يهنئ الأسرة الأردنية الواحدة، بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه. راجين المولى عز وجل أن يحفظه بعين رعايته ويديم عليه الصحة والعافية. كل عام وجلالة القائد بألف خير".
الديوان الملكى
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