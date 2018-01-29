الدفاع اللبنانى يتدخل لوقف الصدام بين مناصرى "أمل" و "التيار لوطنى"





كتبت آمال رسلان

قال موقع "لبنانيون فايلز" إن وزير الدفاع اللبنانى يعقوب الصراف توجه الى مركز التيار الوطني الحر في منطقة ميرنا الشالوحي للوقوف على مجريات الأحداث، بعد ان قطع مناصرو حركة أمل الطريق احتجاجا على وصف وزير الخارجية ورئيس التيار جبران باسيل لرئيس حركة أمل نبيه برى بالبلطجى.

فى حين أكد مسؤول في حركة أمل أن قيادات الحركة طلبت من المعتصمين الانسحاب من منطقة مار مخايل وإعادة فتح الطريق أمام السيارات في المنطقة.

وأصدر التيار الوطنى الحر ورئيسه جبران باسيل بيانا قال فيه "عمد عناصر من حركة أمل الى الهجوم على مقر عام التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي ورشقوا المقر بالحجارة وحرقوا الدواليب وأطلقوا النار فاضطر عناصر حماية المقر الى الدفاع عن أنفسهم، واستدعوا الجيش الذي طوق المكان".

ودعا التيار مناصريه الى عدم القيام بأي ردود فعل في أي مكان وترك معالجة الأمر للقوى الأمنية فقط، كما يطلب من مسؤوليه عدم التعليق الإعلامي على ما يجري من أحداث وترك اللبنانيين يحكمون بأنفسهم ويبقى التيار أميناً على الاستقرار وحماية الوطن وإصلاح دولته".

وتجمع مساء اليوم أنصار حركة أمل اللبنانية أمام مقر التيار الوطنى الحر احتجاجا على وصف وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل لرئيس مجلس النواب نبيه برى بالبلطجى، وقال موقع صوت لبنان ان أنصار حركة "أمل"، قطعوا بعض الطرقات في العاصمة اللبنانية وأحرقوا الإطارات، فى حين شهدت المنطقة انتشارا امنيا مكثفا لمنع الاشتباكات.

وعاشت لبنان الـ24 ساعة الماضية على وقع الأزمة حيث اندلعت حالة من التلاسن بين مؤيدى الطرفان على مواقع التواصل الاجتماعى، فى ظل حالة من الاستقطاب الشديدة التى تعيشها بيروت فى تلك الآونة بسبب التحالفات التى تقوم بها الطوائف المختلفة استعدادا للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها فى مايو المقبل.