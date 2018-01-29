الخارجية الأمريكية: واشنطن "قلقة" حيال "قمع" المعارضة الروسية

الخارجية الأمريكية: واشنطن "قلقة" حيال "قمع" المعارضة الروسيةالإثنين، 29 يناير 2018 10:14 م
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
(أ ف ب)
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن بلادها "تعرب عن قلقها لجهود السلطات الروسية لقمع المعارضة السياسية".
وقالت هيذر نويرت إن "القادة السياسيين الذين يثقون بأنفسهم لا يخافون من الأصوات المخالفة ولا يشعرون بضرورة استخدام الشرطة بشكل مسيء لمنع الاحتجاجات السلمية واعتقال المعارضين السياسيين".
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