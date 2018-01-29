الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق فى مخزن بالقناطر الخيرية

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق فى مخزن بالقناطر الخيريةالإثنين، 29 يناير 2018 08:48 م
حريق -أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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تمكنت ادارة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة علي حريق بمخزن للمنظفات بالقناطر الخيرية دون خسائر بالأرواح .
تلقي مأمور مركز القناطر الخيرية إخطارا بنشوب حريق بمخزن للمنظفات بقرية ابو الغيط ،انتقل على الفور رجال الحماية المدنية وتم الدفع ب 3 سيارات إطفاء و السيطرة علي الحريق و لم تقع أي خسائر في الأرواح ،تم تحرير محضر بالواقعة و تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية .
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