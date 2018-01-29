video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 29 يناير 2018 05:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الحكومة تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل إلى 35% بحلول 2030

الإثنين، 29 يناير 2018 04:00 ص
الحكومة تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل إلى 35% بحلول 2030 المرأة العاملة


كتب : مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

تهدف الحكومة  المصرية لرفع مشاركة المرأة فى سوق العمل إلى 35% من إجمالى العاملين بحلول عام 2030، مروراً بـ 25% بحلول عام 2020.

ويقيس مؤشر نسبة الإناث فى سوق العمل، عدد الإناث متجاوات الـ15 عاما اللاتى يزاولن أعمالاً بأى من الأنشطة الاقتصادية لبعض الوقت على الأقل ساعة، سواء داخل المنشآت أو خارجها، ويدخلن فى حكم المشتغلات المرتبطات بعمل ولم يتمكن من ممارسته طوال فترة البحث لأسباب المرض أو الإجازة منسوباً لإجمالى المشتغلين.

وفى الوقت نفسه تهدف رؤية مصر 2030 إلى خفض نسبة البطالة الكلية إلى 5% بحلول عام 2030، مروراً بـ نسبة 10% بحلول عام 2020، و يقيس هذا المؤشر نسبة الأفراد من 15 – 64 سنة الذين يقدرون على العمل ويرغبون فيه ويبحثون عنه ولكنهم لا يجدونه منسوباُ إلى قوة العمل في نفس الفئة العمرية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفارة الأمريكية تنعى "روزى" رمز المرأة العاملة خلال الحرب العالمية الثانية

اقتراحات النواب توافق على خروج المرأة العاملة معاشا مبكرا بعد 10 سنوات خدمة

المرأة العاملة

رؤية مصر 2030

اخبار الاقتصاد

اخبار مصر



لا تفوتك
الاثنين.. قمة مصرية إثيوبية سودانية لبحث أزمة سد النهضة

الاثنين.. قمة مصرية إثيوبية سودانية لبحث أزمة سد النهضة

الوطنية للانتخابات: تلقينا مليون و134 ألف تأييد.. وغدا آخر أيام الترشح

الوطنية للانتخابات: تلقينا مليون و134 ألف تأييد.. وغدا آخر أيام الترشح

حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات

حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات

صور.. هوس الثراء السريع يقود شقيقين لاكتشاف حجر أثرى من عصر الملك إخناتون أسفل منزل قديم بديروط.. المتهمان: ظللنا نحفر حتى تفاجئنا بظهور الحجر.. وآثار أسيوط: ننتظر قرارا من النيابة لنقله إلى مخازن المتاحف

صور.. هوس الثراء السريع يقود شقيقين لاكتشاف حجر أثرى من عصر الملك إخناتون أسفل منزل قديم بديروط.. المتهمان: ظللنا نحفر حتى تفاجئنا بظهور الحجر.. وآثار أسيوط: ننتظر قرارا من النيابة لنقله إلى مخازن المتاحف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة