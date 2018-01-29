الحكومة تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل إلى 35% بحلول 2030

الحكومة تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل إلى 35% بحلول 2030الإثنين، 29 يناير 2018 04:00 ص
المرأة العاملة
كتب : مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق
تهدف الحكومة المصرية لرفع مشاركة المرأة فى سوق العمل إلى 35% من إجمالى العاملين بحلول عام 2030، مروراً بـ 25% بحلول عام 2020.
ويقيس مؤشر نسبة الإناث فى سوق العمل، عدد الإناث متجاوات الـ15 عاما اللاتى يزاولن أعمالاً بأى من الأنشطة الاقتصادية لبعض الوقت على الأقل ساعة، سواء داخل المنشآت أو خارجها، ويدخلن فى حكم المشتغلات المرتبطات بعمل ولم يتمكن من ممارسته طوال فترة البحث لأسباب المرض أو الإجازة منسوباً لإجمالى المشتغلين.
وفى الوقت نفسه تهدف رؤية مصر 2030 إلى خفض نسبة البطالة الكلية إلى 5% بحلول عام 2030، مروراً بـ نسبة 10% بحلول عام 2020، و يقيس هذا المؤشر نسبة الأفراد من 15 – 64 سنة الذين يقدرون على العمل ويرغبون فيه ويبحثون عنه ولكنهم لا يجدونه منسوباُ إلى قوة العمل في نفس الفئة العمرية.
إضافة تعليق
حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة