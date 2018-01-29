الحكومة تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل إلى 35% بحلول 2030





كتب : مصطفى عبد التواب

تهدف الحكومة المصرية لرفع مشاركة المرأة فى سوق العمل إلى 35% من إجمالى العاملين بحلول عام 2030، مروراً بـ 25% بحلول عام 2020.

ويقيس مؤشر نسبة الإناث فى سوق العمل، عدد الإناث متجاوات الـ15 عاما اللاتى يزاولن أعمالاً بأى من الأنشطة الاقتصادية لبعض الوقت على الأقل ساعة، سواء داخل المنشآت أو خارجها، ويدخلن فى حكم المشتغلات المرتبطات بعمل ولم يتمكن من ممارسته طوال فترة البحث لأسباب المرض أو الإجازة منسوباً لإجمالى المشتغلين.

وفى الوقت نفسه تهدف رؤية مصر 2030 إلى خفض نسبة البطالة الكلية إلى 5% بحلول عام 2030، مروراً بـ نسبة 10% بحلول عام 2020، و يقيس هذا المؤشر نسبة الأفراد من 15 – 64 سنة الذين يقدرون على العمل ويرغبون فيه ويبحثون عنه ولكنهم لا يجدونه منسوباُ إلى قوة العمل في نفس الفئة العمرية.