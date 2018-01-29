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الحكومة اليمنية: سقوط 16 قتيلا و142 جريحا في عدن

الإثنين، 29 يناير 2018 05:28 م
الحكومة اليمنية: سقوط 16 قتيلا و142 جريحا في عدن اليمن


كتب أحمد سامح
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أفادت قناة العربية، بنبأ عاجل، أن الحكومة اليمنية أعلنت عن سقوط 16 قتيلا و142 جريحا حصيلة اشتباكات يومين فى عدن، وأن التحقيق جارى فى أسباب تفاقم الوضع فى عدن ورفع السلاح فى وجه الدولة.


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عدن

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