الحكومة اليمنية: سقوط 16 قتيلا و142 جريحا في عدن





كتب أحمد سامح

أفادت قناة العربية، بنبأ عاجل، أن الحكومة اليمنية أعلنت عن سقوط 16 قتيلا و142 جريحا حصيلة اشتباكات يومين فى عدن، وأن التحقيق جارى فى أسباب تفاقم الوضع فى عدن ورفع السلاح فى وجه الدولة.