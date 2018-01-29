الحكومة اليمنية: سقوط 16 قتيلا و142 جريحا في عدن

الحكومة اليمنية: سقوط 16 قتيلا و142 جريحا في عدنالإثنين، 29 يناير 2018 05:28 م
اليمن
كتب أحمد سامح
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أفادت قناة العربية، بنبأ عاجل، أن الحكومة اليمنية أعلنت عن سقوط 16 قتيلا و142 جريحا حصيلة اشتباكات يومين فى عدن، وأن التحقيق جارى فى أسباب تفاقم الوضع فى عدن ورفع السلاح فى وجه الدولة.
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