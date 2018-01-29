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الإثنين، 29 يناير 2018 07:43 م
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الحكومة اليمنية: جهود رئاسية بالتنسيق مع التحالف العربى لمنع الإقتتال فى عدن

الإثنين، 29 يناير 2018 06:45 م
الحكومة اليمنية: جهود رئاسية بالتنسيق مع التحالف العربى لمنع الإقتتال فى عدن الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى


صنعاء (أ ش أ)
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كشفت الحكومة اليمنية برئاسة أحمد بن دغر، اليوم الاثنين، عن وجود جهود متواصلة لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادى، لتجاوز الأزمة الجارية فى عدن و"منع الاقتتال"، وذلك بالتنسيق مع التحالف العربى، وأكدت ضرورة معالجة أسباب التوتر التى أدت للتمرد ومنع تكرار هذه الأحداث مستقبلاً فى عدن والمناطق المحررة.

وقالت الحكومة - فى بيان أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، إنها عقدت اجتماعا استثنائيا بعدن، وحملت ما يسمى "المجلس الانتقالى" المسئولية عن سقوط القتلى والجرحى جراء الأحداث المؤسفة خلال اليومين الماضيين فى عدن، والتى بلغت 16 قتيلاً، و141 جريحاً.

وطالبت الحكومة بإجراء تحقيق شامل عن الأسباب التى أدت إلى تفاقم الأوضاع، وقيام ما يسمى بالمجلس الانتقالى برفع السلاح فى وجه الدولة، مؤكدة إن الحياة عادت إلى وضعها الطبيعي، معتبرة ذلك مؤشرا على رغبة المواطنين فى السلام ورفضهم للعنف.

يذكر أن المجلس الانتقالى هو هيئة سياسية فى جنوب اليمن تم الإعلان عن هيئته الرئاسية فى 11 مايو 2017، وتضم الهيئة الرئاسية للمجلس المعلن غالبية محافظى محافظات جنوب وشرق اليمن ،وهى المحافظات التى كانت تمثل جغرافياً ما كان يُعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الشطر الجنوبى سابقا) 


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