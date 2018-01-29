الجيش اليمنى يسيطر على 5 قرى جنوب شرق محافظة تعز





صنعاء أ ش أ

تمكنت قوات الشرعية اليمنية، بدعم من طيران التحالف العربى، اليوم الاثنين، من تحقيق تقدم كبير على ميليشيات الحوثى، وذلك بالسيطرة على 5 قرى جديدة فى محافظة تعز.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية، أن الجيش اليمني، تمكن من تحرير قرى الحود وذى عسق والثدل والعتم والشرف بمديرية الصلو جنوب شرق تعز، لافتة إلى أن الجيش يواصل تقدمه تجاه مدرسة النجاح الواقعة وسط نقيل الصلو، آخر معاقل ميليشيات الحوثى فى المديرية.

وفى سياق متصل، أكد مصدر ميدانى يمنى ، اندلاع مواجهات عنيفة بين القوات اليمنية والميليشيات الحوثية لاستكمال تطهير مديرية الصلو، مشيرا إلى أن العشرات من عناصر الميليشيا فرت باتجاه دمنة خدير مخلفةً وراءها عشرات القتلى والجرحى، مضيفا أن قوات الجيش ضبطت عددا من الأسلحة والذخائر، وأسرت 3 من مقاتلى الحوثيين.