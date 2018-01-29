الجيش اليمنى يسيطر على 5 قرى جنوب شرق محافظة تعز

الجيش اليمنى يسيطر على 5 قرى جنوب شرق محافظة تعزالإثنين، 29 يناير 2018 06:00 م
عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء أ ش أ
إضافة تعليق
تمكنت قوات الشرعية اليمنية، بدعم من طيران التحالف العربى، اليوم الاثنين، من تحقيق تقدم كبير على ميليشيات الحوثى، وذلك بالسيطرة على 5 قرى جديدة فى محافظة تعز.
وذكرت قناة (العربية) الإخبارية، أن الجيش اليمني، تمكن من تحرير قرى الحود وذى عسق والثدل والعتم والشرف بمديرية الصلو جنوب شرق تعز، لافتة إلى أن الجيش يواصل تقدمه تجاه مدرسة النجاح الواقعة وسط نقيل الصلو، آخر معاقل ميليشيات الحوثى فى المديرية.
وفى سياق متصل، أكد مصدر ميدانى يمنى ، اندلاع مواجهات عنيفة بين القوات اليمنية والميليشيات الحوثية لاستكمال تطهير مديرية الصلو، مشيرا إلى أن العشرات من عناصر الميليشيا فرت باتجاه دمنة خدير مخلفةً وراءها عشرات القتلى والجرحى، مضيفا أن قوات الجيش ضبطت عددا من الأسلحة والذخائر، وأسرت 3 من مقاتلى الحوثيين.
إضافة تعليق
قمة ثلاثية تعيد المياه لمجاريها.. مباحثات مصرية سودانية إثيوبية اليوم حول سد النهضة.. السيسي: اطمنوا.. فيه مسؤولين والدول الثلاث يد واحدة.. ووزير الخارجية: لا يوجد وسيط.. واتفقنا على حل القضايا الفنية خلال شهر
مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة